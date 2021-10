Se le elezioni anticipate convenissero a Enrico Letta? (Di martedì 19 ottobre 2021) Serve a poco che la sondaggista Ghisleri si affanni a spiegare che su quasi 50 milioni di elettori italiani il 4 ottobre ne erano chiamati al voto solo 12 milioni, che hanno effettivamente votato sola la metà degli elettori e che domenica ai seggi ne sono andati molti di meno, neanche il 5% del corpo elettorale: la percezione (corretta) è che il Pd ha vinto e gli altri hanno perso. Letta può quindi giustamente esultare, ma non solo per i risultati in sé quanto perché dalle urne esce la conferma che – se si andasse a votare con un centrosinistra unito – il Pd potrebbe vincere le prossime elezioni politiche e (dopo aver messo un suo uomo al Quirinale) Letta potrebbe blindare l’Italia per i prossimi cinque anni. Improvvisamente la possibilità di elezioni anticipate prima fortemente sostenute a destra ... Leggi su formiche (Di martedì 19 ottobre 2021) Serve a poco che la sondaggista Ghisleri si affanni a spiegare che su quasi 50 milioni di elettori italiani il 4 ottobre ne erano chiamati al voto solo 12 milioni, che hanno effettivamente votato sola la metà degli elettori e che domenica ai seggi ne sono andati molti di meno, neanche il 5% del corpo elettorale: la percezione (corretta) è che il Pd ha vinto e gli altri hanno perso.può quindi giustamente esultare, ma non solo per i risultati in sé quanto perché dalle urne esce la conferma che – se si andasse a votare con un centrosinistra unito – il Pd potrebbe vincere le prossimepolitiche e (dopo aver messo un suo uomo al Quirinale)potrebbe blindare l’Italia per i prossimi cinque anni. Improvvisamente la possibilità diprima fortemente sostenute a destra ...

