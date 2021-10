Scuola, i trasporti sono il vero "anello debole": 9 studenti su 10 viaggiano su mezzi affollati (Di martedì 19 ottobre 2021) I mezzi pubblici che portano gli studenti a Scuola, nonostante gli sforzi fatti, continuano a essere sovraffollati. A raccontarlo sono 3.000 alunni delle scuole superiori intercettati da un sondaggio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Ipubblici che portano gli, nonostante gli sforzi fatti, continuano a essere sovr. A raccontarlo3.000 alunni delle scuole superiori intercettati da un sondaggio ...

Advertising

borghi_claudio : @StiliconeDario @QRepubblica No. Il green pass per il lavoro non è ancora stato votato. E' in prima commissione sen… - TecnicaScuola : Trasporti scuola, mezzi sovraffollati, poco distanziamento e mascherine non ben utilizzate --… - tusciaweb : “Caos trasporti scuola, inaccettabile che i ragazzi stiano fuori casa 12 ore” Montalto di Castro - Riceviamo e… - GiorgioSidano : @ZZiliani Non è solo il calcio Anche i giornali Le banche Gli enti locali Il parlamento L'università La scuola La s… - marcomorini72 : RT @cacciaramarri: Flex, Ferrovie, poste, pa,scuola, palestre, p. IVA, wartsila, ts trasporti, assicurazioni, Fincantieri, tutti qui insiem… -