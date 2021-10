Scontri Roma, Salvini “Lamorgese si prenda le sue responsabilità” (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – “Quel cretino, quel delinquente, non doveva essere in quella piazza. Perchè ce l’avete lasciato? Ministro si prenda le sue responsabilità, se non l’ha capito che stava succedendo è grave, se l’aveva capito era ancora più grave. Se non sapete isolare 20 imbecille non sapete fare il vostro lavoro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in Senato dopo l’intervento della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, sui fatti della manifestazione del 9 ottobre a Roma.“Quello che manca è un accenno di autocritica, da parte sua non c’è stata nessuna autocritica. Il presidente della Commissione Antimafia Morra, ha affermato pubblicamente che nelle prefetture si annidano camorristi e mafiosi e dopo 10 giorni lei non ha ancora chiarito quelle parole. Vuol dire che uno dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “Quel cretino, quel delinquente, non doveva essere in quella piazza. Perchè ce l’avete lasciato? Ministro sile sue, se non l’ha capito che stava succedendo è grave, se l’aveva capito era ancora più grave. Se non sapete isolare 20 imbecille non sapete fare il vostro lavoro”. Così il leader della Lega, Matteo, in Senato dopo l’intervento della ministra dell’Interno Luciana, sui fatti della manifestazione del 9 ottobre a.“Quello che manca è un accenno di autocritica, da parte sua non c’è stata nessuna autocritica. Il presidente della Commissione Antimafia Morra, ha affermato pubblicamente che nelle prefetture si annidano camorristi e mafiosi e dopo 10 giorni lei non ha ancora chiarito quelle parole. Vuol dire che uno dei ...

