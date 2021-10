Scontri a Trieste | Fedriga | Rispettare le regole | inaccettabile bloccare economia VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Le manifestazioni pacifiche sono sacre, ma quelle non autorizzate sono sbagliate, perché diventa prevaricazione e non più protesta legittima". A dirlo Massimiliano, il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. Durante l'incontro asul rinnovo dei Patti finanziari con lo Stato, il governatore è tornato sulla manifestazione dei No Green pass: "Sul sit-in diposso dire che il confronto sta avvenendo con la Prefettura, che ringrazio. Condivido la linea del dialogo e spero che ci sia anche da parte dei manifestanti. Adesso è il momento di abbassare la tensione".