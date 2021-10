Scontri a Roma | Lamorgese | Strategia della tensione? Respingo fermamente le accuse

Advertising

NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - MediasetTgcom24 : Scontri a Roma, Lamorgese: 'Respingo accuse strategia della tensione' #scontriroma - Agenzia_Ansa : 'Il deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione' e che non deve '… - La7tv : #tagada Il commento di Peter Gomez (Il Fatto - infoitinterno : Scontri Roma, Lamorgese alla Camera: “Difficoltà nel contenere le criticità”. Cori dai banchi FdI: “Dimissioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Roma

Informativa urgente alla Camera sugliavvenuti il 9 ottobre del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese : 'Superata ogni previsione. Ingiuste le ombre sulla polizia'. 'Nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della ...'C'è un chiaro rischio di infiltrazione di frange eversive e quanto accaduto non dovrà ripetersi' ha detto in Aula ammettendo che, a proposito degli episodi di violenza avvenuti a, non si sono ...Più di tre quarti d’ora d’intervento per ripercorrere, tappa dopo tappa, ogni momento delle manifestazioni degli ultimi giorni. E per rispondere a Giorgia Meloni, che l’aveva accusata di aver messo in ...La ministra Lamorgese è intervenuta dopo le polemiche dei giorni scorsi, con una lunga informativa per rispondere di quanto accaduto durante le ...