Sconfitto il centrodestra, scomparso il fascismo. Mentana: «È come il conflitto d’interessi del Cav» (Di martedì 19 ottobre 2021) «Anche per questa volta il pericolo dell’insediamento di un regime nazi-fascista è scongiurato. Riemergerà con estrema gravità, nei 45/60 giorni prima della prossima scadenza elettorale. La Meloni da oggi torna ad essere una peracottara pesciaiola della Garbatella». L’amara riflessione è di Guido Crosetto, che l’ha riversata in un tweet. Il cofondatore di Fratelli d’Italia coglie nel segno. Un primo cambio di passo lo si è registrato già ieri sera durante la “maratona Mentana” sui risultati elettorali. È stato Paolo Mieli, tra lo stupore imbarazzato dei suoi ospiti, segnatamente Maurizio Damilano (L’Espresso) e Alessandro De Angelis (Huffington Post), a sottolineare la strumentalità dell’antifascismo elettorale. Mieli e Mentana contro l’antifascismo elettorale «Com’è possibile – ha chiesto non senza una punta di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) «Anche per questa volta il pericolo dell’insediamento di un regime nazi-fascista è scongiurato. Riemergerà con estrema gravità, nei 45/60 giorni prima della prossima scadenza elettorale. La Meloni da oggi torna ad essere una peracottara pesciaiola della Garbatella». L’amara riflessione è di Guido Crosetto, che l’ha riversata in un tweet. Il cofondatore di Fratelli d’Italia coglie nel segno. Un primo cambio di passo lo si è registrato già ieri sera durante la “maratona” sui risultati elettorali. È stato Paolo Mieli, tra lo stupore imbarazzato dei suoi ospiti, segnatamente Maurizio Damilano (L’Espresso) e Alessandro De Angelis (Huffington Post), a sottolineare la strumentalità dell’antielettorale. Mieli econtro l’antielettorale «Com’è possibile – ha chiesto non senza una punta di ...

fattoquotidiano : Conegliano, la guerra interna al centrodestra vede il trio Salvini-Meloni-Zaia sconfitto da Forza Italia e Brugnaro - VesuvioLive : Elezioni, centrodestra sconfitto in tutta Italia. Salvini: “Nostro obiettivo sono le Politiche” - SecolodItalia1 : Sconfitto il centrodestra, scomparso il fascismo. Mentana: «È come il conflitto d’interessi del Cav»… - Aleroma75 : RT @FabrizioDelpret: Ha ragione #Salvini: “il centrodestra non è stato sconfitto”. È stato devastato e umiliato. - bisagnino : Astensione record: il centrodestra sconfitto punta il dito (invece di fare mea culpa) -