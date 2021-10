Scomparsa Angelo Licheri | il ricordo delle città di Frascati e Ciampino

(Di martedì 19 ottobre 2021), il volontario che la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno 1981 si è recato aper tentare di salvare Alfredino Rampi spinto da un forte valore umano e di attaccamento alla vita, si è spento ieri all’età di 77 anni.: ildi chi lo ha conosciuto La Protezione Civile, il Gruppo Falco e il Comando di Polizia Locale dei Comuni di, esprimono la propria vicinanza e si stringono al dolore della famiglia e delladi Nettuno. «Ricordiamonon solo per l’eroico gesto – commenta il Comandante della Polizia Locale di– ma anche per la partecipazione continua alle iniziative promosse per ildi Alfredo, ...

Si è spento nella notte, all'età di 77 anni,Licheri il volontario che nel 1981 si calò nel pozzo di Vermicino in cui cadde e perse la ...ed oggi piange con profondo dolore la sua. ...La notizia delladiLicheri sta colpendo tutta l'Italia. L'uomo è morto nella casa di riposo San Giuseppe a Nettuno . Molti ricorderanno per l'incredibile vicenda che l'ha portato a compiere un gesto ...Vermicino, la morte Angelo Licheri. A cura di Redazione Roma. 'Ad Angelo Licheri non è stata conferita nessuna medaglia in vita, nessun riconoscimento, nonostante il coraggio e il gran cuore mostrato ...