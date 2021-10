Sci | sfortuna Pirovano | infortunio al crociato | salta tutta la stagione

Advertising

azzurro_di_sci : RT @neveitalia: La sfortuna infinita di Brice Roger: il ginocchio destro cede ancora, crociato ko e addio Olimpiadi #fisalpine #AlpineSkiin… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci sfortuna

Quotidiano.net

Solden, 19 ottobre 2021 " L'Italia delloperde la giovane Laura Pirovano per tutta la stagione. La 24enne delle Fiamme Gialle si è infortunata in allenamento sul ghiacciaio del Rettenbach, il responso è duro: operazione al legamento ...Purtroppo ancora prima di cominciare laha colpito la squadra azzurra, con il grave infortunio occorso a Laura Pirovano. La trentina stava per lanciarsi in quella che doveva essere la ...Infortunio in allenamento per Laura Pirovano, operazione al legamento crociato e tutta la stagione fuori: “Ho sentito toc” ...Il figlio d'arte rischia di perdere l'opening di velocità: almeno 3-4 settimane di stop dopo una caduta in un allenamento di gigante nella giornata di ieri.