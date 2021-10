Sci alpino, Brignone: “Metro piene e seggiovie chiuse, che cosa stupida. Perché ci fate ancora i tamponi?” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Spero che lascino la gente sciare, non ho mai capito Perché non l’abbiamo fatto, facciamo uno sport outdoor. La gente ha sempre preso le Metro e non ha potuto prendere le seggiovie: questa per me è stata veramente una cosa ingiusta e stupida, se posso permettermi di dire”. Non le manda a dire la campionessa azzurra di sci alpino Federica Brignone, che in un’intervista a pochi giorni dal via della nuova stagione di Coppa del Mondo, da lei vinta nel 2020, ha parlato delle tante difficoltà dovute alla gestione della pandemia: “Non capisco questo accanimento di fare tamponi, non stiamo male, mi auguro ci sarà pubblico dopo aver visto che in estate e in autunno il pubblico era presente anche se non al 100%. Per come siamo vestiti e bardati è difficile ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “Spero che lascino la gente sciare, non ho mai capitonon l’abbiamo fatto, facciamo uno sport outdoor. La gente ha sempre preso lee non ha potuto prendere le: questa per me è stata veramente unaingiusta e, se posso permettermi di dire”. Non le manda a dire la campionessa azzurra di sciFederica, che in un’intervista a pochi giorni dal via della nuova stagione di Coppa del Mondo, da lei vinta nel 2020, ha parlato delle tante difficoltà dovute alla gestione della pandemia: “Non capisco questo accanimento di fare, non stiamo male, mi auguro ci sarà pubblico dopo aver visto che in estate e in autunno il pubblico era presente anche se non al 100%. Per come siamo vestiti e bardati è difficile ...

