‘Sannio Libero’: “Vittoria Mastella, momento significativo per il presente ed il futuro” (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti ‘Sannio Libero’ esulta e pensa già al futuro di Benevento: è pronta a sottoscrivere il patto di lealtà e ad affrontare insieme al sindaco Mastella le sfide che attendono la città. Di seguito la nota del coordinamento politico del partito: “La Vittoria al ballottaggio di Clemente Mastella e della coalizione a sostegno, che al primo turno ha raggiunto numeri molto importanti, segna un momento significativo per il presente ed il futuro di Benevento. Sannio Libero, lista nata in poche settimane dall’incontro proficuo tra ‘Campania Libera’ e il coordinamento provinciale di ‘Italia Viva’, ha dato il proprio contributo, determinante in termini numerici e di proposta politica, al risultato della ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiesulta e pensa già aldi Benevento: è pronta a sottoscrivere il patto di lealtà e ad affrontare insieme al sindacole sfide che attendono la città. Di seguito la nota del coordinamento politico del partito: “Laal ballottaggio di Clementee della coalizione a sostegno, che al primo turno ha raggiunto numeri molto importanti, segna unper iled ildi Benevento. Sannio Libero, lista nata in poche settimane dall’incontro proficuo tra ‘Campania Libera’ e il coordinamento provinciale di ‘Italia Viva’, ha dato il proprio contributo, determinante in termini numerici e di proposta politica, al risultato della ...

Advertising

ottopagine : Sannio Libero: «Vittoria Mastella: centrosinistra o è plurale o non lo è» #Benevento - anteprima24 : ** ‘Sannio Libero’: “Vittoria Mastella, momento significativo per il presente ed il futuro' **… - TV7Benevento : ‘Sannio Libero’: “Vittoria Mastella, momento significativo per il presente ed il futuro di Benevento”.... - ultimora_pol : Benevento. La composizione del consiglio comunale: Noi Sanniti per Mastella: 4 Benevento Bellissima/Sandra… - NTR24 : Andrea Roncato e i piccoli attori di Libero Teatro nello spot del Festival Artelesia -