Sandra Milo dopo 31 anni rivela tutta la verità sulla famosa telefonata dell'incidente del figlio Ciro (Di martedì 19 ottobre 2021) Sandra Milo è una nota conduttrice italiana, la quale sicuramente vanta un' esperienza molto importante in ambito televisivo. Di lei sappiamo che è stata anche una grande attrice e la musa ispiratrice di Federico Fellini, oltre che la sua amante per diversi anni o almeno così si dice. Questa sera, martedì 19 ottobre, Sandra Milo sarà ospite nel programma di Pierluigi Diaco intitolato Ti sento e pare che tornerà a parlare dopo tanti anni della telefonata ricevuta in diretta TV riguardo l'incidente del figlio. Ebbene, a distanza di tanti anni è arrivata la verità riguardo questa famosa telefonata che la conduttrice ha avuto in diretta TV. Ma cosa ha dichiarato la ...

