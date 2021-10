Saluto romano | camicia nera | libro sulle SS | chi è il presidente del VI Municipio

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Congratulazioni a Nicola Franco, elettodelVI di Roma”. Gli auguri arrivano dalla leader del suo partito, Giorgia Meloni. Il candidato di centrodestra ha trionfato nelle periferie con il 61,01 per cento dei voti, battendo la sfidante pentastellata Francesca Filipponi, ferma al 38,99 per cento dei consensi. Di Nicola Franco si era già parlato in diversi articoli che hanno preceduto il voto del ballottaggio: capogruppo uscente di Fdi, il neoeletto solo pochi giorni fa era finito al centro di critiche per la diretta al consiglio municipale con alle spalle ilsu Mussolini eSS.Non solo. Di Franco era stata diffusa anche una foto risalente al 2015, in cui, insieme a un gruppo di persone, tiene il braccio proteso in un. Lo scatto, pubblicato ...