Salma Hayek e sua figlia Valentina sul red carpet di Eternals (FOTO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Salma Hayek e sua figlia Valentina hanno letteralmente incantato il red carpet di Eternals, catturando l'attenzione dei fan e dei FOTOgrafi dell'El Capitan Theatre di Hollywood. Salma Hayek ha trasformato la premiere di Eternals in una serata in famiglia, portando con sé la figlia Valentina: è stata una rara apparizione sul red carpet per le due che, come dimostrano le FOTO, si sono tenute per mano camminando sul tappeto rosso e posando per i FOTOgrafi all'El Capitan Theatre di Hollywood. Salma e Valentina hanno coordinato i loro look: un abito Gucci nero scollato con una schiena dorata e un mega spacco ...

justashefanigrl : non si parla mai abbastanza di salma hayek e dei difetti che non ha - ilnorge : Salma Hayek n'altra che come cazzo fa a quell'età lì io boh. - allthelost_time : Eternals è diretto da Chloe Zhao, vincitrice del premio Oscar come miglior regia. Nel cast ci sono attori della mad… - wolvie_00 : Dio è donna. E messicana. Ed è palesemente Salma Hayek. #Eternals - Sammax883B : @Aly1712 Ciao! Anche tu fan di Salma Hayek? -