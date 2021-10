Salernitana, Marchetti: «L'esonero di Castori? Ha pagato lui per la squadra» (Di martedì 19 ottobre 2021) Le parole di Ugo Marchetti, generale in pensione ed amministratore unico della Salernitana, dopo l’esonero di Fabrizio Castori, il mister che a maggio ha riportato il club in Serie A. Sulle colpe generali della squadra: «Non potevamo mandare via tutti quanti: certi giocatori personalmente li avrei allontanati per come si sono comportati in campo, ma invece per tutti ha pagato il tecnico». Sulla modalità con la quale la società ha comunicato il divorzio con Castori (dopo la prima nota sul sito ufficiale, ne è stata pubblicata una seconda che è sembrata “poco rispettosa” verso il tecnico e l’uomo): «Chiariamo, subito: da un lato c’è stato il commiato ufficiale con un primo comunicato, dopo una nota sempre ufficiale in cui abbiamo dovuto prendere atto di un lavoro che in ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Le parole di Ugo, generale in pensione ed amministratore unico della, dopo l’di Fabrizio, il mister che a maggio ha riportato il club in Serie A. Sulle colpe generali della: «Non potevamo mandare via tutti quanti: certi giocatori personalmente li avrei allontanati per come si sono comportati in campo, ma invece per tutti hail tecnico». Sulla modalità con la quale la società ha comunicato il divorzio con(dopo la prima nota sul sito ufficiale, ne è stata pubblicata una seconda che è sembrata “poco rispettosa” verso il tecnico e l’uomo): «Chiariamo, subito: da un lato c’è stato il commiato ufficiale con un primo comunicato, dopo una nota sempre ufficiale in cui abbiamo dovuto prendere atto di un lavoro che in ...

tvoggi : SALERNITANA: LA CESSIONE PER LA VERA SVOLTA E’ un fiume in piena e pare proprio non curarsi di aver rotto gli argin… - salernonotizie : Salernitana, Marchetti sfiducia anche Fabiani: “Giocatori scelti da ds e Castori” - robertopontillo : RT @TuttoSalerno: Salernitana, Marchetti sfiducia anche Fabiani: “Giocatori scelti da ds e Castori” - TuttoSalerno : Salernitana, Marchetti sfiducia anche Fabiani: “Giocatori scelti da ds e Castori” - infoitsport : Rivoluzione Salernitana: Marchetti già dopo Torino aveva messo in discussione Castori -