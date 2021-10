Salernitana | la salvezza è lontana | Colantuono è chiamato all' impresa

Leggi su footdata

(Di martedì 19 ottobre 2021) Stefano, tornato sulla panchina delladopo l’esonero di Fabrizio Castori èall’. Per il neo allenatore granata è iniziato il cammino verso l’obiettivo, per il quale dovrà ribaltare le previsioni fatte dai bookmaker: il Cavalluccio Marino è al momento la squadra con la quota retrocessione più bassa a 1,20, con il Venezia che rimane stabile in seconda posizione a 1,55 nonostante la vittoria di ieri contro la Fiorentina. Tra gli altri club più a rischio c’è anche lo Spezia a 1,80, mentre le valutazioni sono più benevole per Cagliari, Genoa e Sampdoria tutte a quota 6 punti in classifica. Sabato all’Arechi arriverà l’Empoli, il primo banco di prova per il tecnico romano che dovrà, oltre agli analisti, convincere anche la sua tifoseria, finora non troppo ...