Salario minimo, cosa c’è nel nuovo ddl Catalfo su cui Conte chiede “la convergenza di tutti”. Asticella a 9 euro lordi, valorizzazione dei contratti nazionali prevalenti (Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre il governo Draghi si appresta a varare una manovra che dedica almeno un terzo delle risorse disponibili al taglio del cuneo fiscale, in Parlamento riparte la discussione sul Salario minimo. La commissione Lavoro del Senato ha iniziato l’esame della nuova proposta di legge sul Salario minimo depositata al Senato la scorsa primavera dalla senatrice M5s ed ex ministra Nunzia Catalfo, che il primo ddl in materia l’aveva presentato già nel 2014. I punti chiave? Per essere “sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato”, come prevede la Costituzione, la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore di riferimento e stipulato “dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre il governo Draghi si appresta a varare una manovra che dedica almeno un terzo delle risorse disponibili al taglio del cuneo fiscale, in Parlamento riparte la discussione sul. La commissione Lavoro del Senato ha iniziato l’esame della nuova proposta di legge suldepositata al Senato la scorsa primavera dalla senatrice M5s ed ex ministra Nunzia, che il primo ddl in materia l’aveva presentato già nel 2014. I punti chiave? Per essere “sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato”, come prevede la Costituzione, la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore di riferimento e stipulato “dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più ...

