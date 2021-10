Sala: “La sinistra non si monti la testa, la destra ha sbagliato quasi tutto” (Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO – Il sindaco di Milano, Beppe Sala, fa alcune riflessioni sul voto nelle città: “A sinistra – scrive – possiamo essere felici (molto), ma non montarci la testa, alle elezioni politiche potrebbe essere decisamente un’altra storia. Dipende da quello che sapremo offrire al Paese”. Per Sala, la destra “ha sbagliato quasi tutto, in particolare non ha capito che questo è il momento di tenere la testa bassa e pedalare, non di fomentare tutto il fomentabile”. La sinistra, invece, “ha trovato candidati più credibili, non necessariamente organici alla politica”. E ancora: “Quando la destra ha cercato di pescare nella “società civile” ha accumulato tanti “no grazie”. Farebbe bene a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021) MILANO – Il sindaco di Milano, Beppe, fa alcune riflessioni sul voto nelle città: “A– scrive – possiamo essere felici (molto), ma non montarci la, alle elezioni politiche potrebbe essere decisamente un’altra storia. Dipende da quello che sapremo offrire al Paese”. Per, la“ha, in particolare non ha capito che questo è il momento di tenere labassa e pedalare, non di fomentareil fomentabile”. La, invece, “ha trovato candidati più credibili, non necessariamente organici alla politica”. E ancora: “Quando laha cercato di pescare nella “società civile” ha accumulato tanti “no grazie”. Farebbe bene a ...

