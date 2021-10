SACE, Latini: PNRR e Green New Deal occasioni per investire nella sostenibilità del nostro Paese (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – “La sostenibilità è un tema di grande attualità, sia per la forte attenzione su queste problematiche a livello globale ed europeo, sia per le ingenti risorse che saranno destinate alle attività Green dal PNRR. – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, Amministratore delegato di SACE, intervenuto oggi all’evento digitale Online Green Talks: Transizione Green e Investimenti: verso una Nuova Energia organizzato da RCS Academy E Corriere della Sera – Sono, infatti, maturate la consapevolezza della necessità di un approccio sostenibile per il futuro del Pianeta e per le generazioni a venire, e una fortissima attenzione ai settori “Green”, come grande opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo.” ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Laè un tema di grande attualità, sia per la forte attenzione su queste problematiche a livello globale ed europeo, sia per le ingenti risorse che saranno destinate alle attivitàdal. – ha dichiarato Pierfrancesco, Amministratore delegato di, intervenuto oggi all’evento digitale OnlineTalks: Transizionee Investimenti: verso una Nuova Energia organizzato da RCS Academy E Corriere della Sera – Sono, infatti, maturate la consapevolezza della necessità di un approccio sostenibile per il futuro del Pianeta e per le generazioni a venire, e una fortissima attenzione ai settori “”, come grande opportunità di investimento, crescita e occupazione per l’intero sistema produttivo.” ...

Advertising

lamescolanza : Latini (SACE): PNRR e il Green New Deal come occasione per investire nella sostenibilità del nostro Paese… -