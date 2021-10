Sacchi: “Forza mio caro Milan, cerca la rimonta con il Porto” (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport su Porto-Milan, gara che si giocherà questa sera Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 ottobre 2021) Arrigo, ex tecnico rossonero, ha scritto un pezzo per la Gazzetta dello Sport su, gara che si giocherà questa sera

Advertising

ottogattotto : @rosamara1604 Non si può e non si deve lasciarli perdere, sono le penne armate che costituiscono la forza della cos… - TuttoIlToro : 1: Fischia Sacchi, via alle ostilità al “Maradona”. FORZA GRANATA! ?? #SFT #FVCG 0-0. #NapoliTorino - brunoforesi : RT @SilvioMagliano: Ieri sera ho presenziato all'inaugurazione di 'Portici d'artista', progetto partecipato nato per dare forza alla riqual… - SilvioMagliano : Ieri sera ho presenziato all'inaugurazione di 'Portici d'artista', progetto partecipato nato per dare forza alla ri… -