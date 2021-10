Russia | gas e Nato Le nubi europee del dopo-Merkel viste da De Giorgi

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Essere amici dell’America, magari con il broncio è l’unica opzione oggi percorribile, magari sperando in una riparazione adeguata per il torto subito”. Questa la lettura geopolitica che affida a Formiche l’ammiraglio Giuseppe De, già capo di stato maggiore della Marina Militare dal 2013 al 2016. Punto di partenza la contrapposizione tra Mosca e Bruxelles (ovvero tra Mosca e Washington) che si intreccia, da un lato, con il dossier energetico su cui si stanno sviluppando quasi tutte le policies da e verso il Mediterraneo e, dall’altro, con il principale riverbero della crisi afgana: quell’emergenza immigrazione che potrebbe essere nuovamente scaricata sulle spalle dell’Italia. A meno che Mario Draghi... Otto diplomatici espulsi da Bruxelles e contatti azzerati con l’alleanza: si può ancora fermare la forte contrapposizione trae ...

