Romina Carrisi svela che non sentiva papà Al Bano da tre mesi (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ grazie a Ballando con le Stelle se Romina Carrisi è tornata ad avere un contatto con suo padre Al Bano. Romina e il cantante avevano evidentemente litigato ma tutto era rimasto in famiglia. A Oggi è un altro giorno con molta semplicità la figlia più piccola di Al Bano e Romina Power ha svelato che tra loro due c’è stato un distacco di ben tre mesi. Serena Bortone stupita ha chiesto il motivo ma la giovane Carrisi ha risposto che questa è un’altra storia, che ci vorrebbe un’altra puntata per spiegare cosa è accaduto. Dopo l’esibizione di Al Bano a Ballando con le Stelle avevamo notato che nessuno della sua famiglia lo sosteneva sui social, oggi si comprende perché sua figlia non l’abbia fatto. Romina ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ grazie a Ballando con le Stelle seè tornata ad avere un contatto con suo padre Ale il cantante avevano evidentemente litigato ma tutto era rimasto in famiglia. A Oggi è un altro giorno con molta semplicità la figlia più piccola di AlPower hato che tra loro due c’è stato un distacco di ben tre. Serena Bortone stupita ha chiesto il motivo ma la giovaneha risposto che questa è un’altra storia, che ci vorrebbe un’altra puntata per spiegare cosa è accaduto. Dopo l’esibizione di Ala Ballando con le Stelle avevamo notato che nessuno della sua famiglia lo sosteneva sui social, oggi si comprende perché sua figlia non l’abbia fatto....

Advertising

zazoomblog : Romina Carrisi: chi è età che lavoro fa chi è il fidanzato altezza Instagram foto - #Romina #Carrisi: #lavoro… - infoitcultura : Romina Carrisi preda dell’ansia, il suo rimedio non ha rivali - infoitcultura : Romina Power e Albano Carrisi spiazzano i fan | Cosa sta succedendo tra i due - infoitcultura : Romina Carrisi , prima e dopo : ecco come è cambiata in viso - zazoomblog : Yari Carrisi ha incontrato la sorella scomparsa Ylenia? La reazione di Romina Power - #Carrisi #incontrato… -