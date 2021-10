Roma, Zaniolo respira e punta il Milan (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma - Nico, la risonanza è domattina. "No, andiamo subito". E' stato Zaniolo , domenica sera, a chiedere alla Roma di organizzare immediatamente l'esame strumentale per annientare il senso d'ansia ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021)- Nico, la risonanza è domattina. "No, andiamo subito". E' stato, domenica sera, a chiedere alladi organizzare immediatamente l'esame strumentale per annientare il senso d'ansia ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO, ESCLUSE LESIONI AL GINOCCHIO SINISTRO Potrebbe recuperare per la sfida al Napoli #SkySerieA… - capuanogio : Dal rosso esagerato a #Pellegrini a #Orsato in #JuveRoma passando per il derby col rigore non concesso a #Zaniolo:… - antocheeks96 : RT @Ilarioforjuve: Perché noi rispettiamo gli avversari #FinoAllaFine - MarcoZigagna : RT @capuanogio: Dal rosso esagerato a #Pellegrini a #Orsato in #JuveRoma passando per il derby col rigore non concesso a #Zaniolo: la #Roma… - lukeellul9 : RT @RomaFuori: In 8 gare di #SerieA la #ASRoma ha già subito: - espulsione inesistente di #pellegrini che gli ha fatto saltare il derby -… -