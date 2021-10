Roma, questione arbitrale: Orsato è soltanto la punta dell’iceberg (Di martedì 19 ottobre 2021) La Roma viene da una sconfitta, quella di Torino contro la Juventus, che ha lasciato diversi strascichi polemici per la gestione della gara a livello arbitrale. Daniele Orsato è entrato nell’occhio del ciclone per diverse decisioni, all’interno dei novanta minuti di gioco, che hanno alzato un polverone pazzesco. I capitolini contano, in questa cronistoria di “orrori” dei direttori di gare, diverse partite con situazioni negative a sfavore: errori nel derby, l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese e la partita dello Stadium. La gestione arbitrale del match: Orsato nell’occhio del ciclone Juventus-Roma, andata in scena domenica alle ore 20.45, ha dato un altro segnale di quanto gli incroci tra le due società siano sempre accompagnati da discussioni e polemiche. Il fischietto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Laviene da una sconfitta, quella di Torino contro la Juventus, che ha lasciato diversi strascichi polemici per la gestione della gara a livello. Danieleè entrato nell’occhio del ciclone per diverse decisioni, all’interno dei novanta minuti di gioco, che hanno alzato un polverone pazzesco. I capitolini contano, in questa cronistoria di “orrori” dei direttori di gare, diverse partite con situazioni negative a sfavore: errori nel derby, l’espulsione di Pellegrini contro l’Udinese e la partita dello Stadium. La gestionedel match:nell’occhio del ciclone Juventus-, andata in scena domenica alle ore 20.45, ha dato un altro segnale di quanto gli incroci tra le due società siano sempre accompagnati da discussioni e polemiche. Il fischietto ...

Advertising

SalvioSelcia : RT @napolista: CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vogliono us… - ivangallo80 : RT @napolista: CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vogliono us… - Mohsa491 : RT @llilita1402: Salvini tenta di giustificare il fallimento Roma Milano Torino #ballottaggi2021 Meloni dice di aver vinto nei paesi,è vero… - sidewayseye : RT @napolista: CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vogliono us… - llilita1402 : Salvini tenta di giustificare il fallimento Roma Milano Torino #ballottaggi2021 Meloni dice di aver vinto nei paesi… -