Roma-Napoli, Zaniolo vuole giocare, anche Mourinho preme, ma lo stop dovrebbe durare 10 giorni (Di martedì 19 ottobre 2021) Nicolò Zaniolo scalpita, vuole giocare. Così come scalpitava domenica sera per fare la risonanza. Non ha voluto attendere il giorno dopo, scrive il Corriere dello Sport. “E’ stato Zaniolo, domenica sera, a chiedere alla Roma di organizzare immediatamente l’esame strumentale per annientare il senso d’ansia che lo aveva avvolto dopo l’infortunio dello Juventus Stadium”. Così, appena atterrato a Fiumicino, è andato a Villa Stuart. Il responso è incoraggiante: solo una distorsione con un lieve versamento. “Mourinho spera di recuperarlo già per il Napoli, dopo avergli fatto saltare la trasferta di Conference in Norvegia, ma più ragionevolmente lo avrà la domenica successiva contro il Milan”. anche la Gazzetta dello Sport scrive che sia il giocatore che la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Nicolòscalpita,. Così come scalpitava domenica sera per fare la risonanza. Non ha voluto attendere il giorno dopo, scrive il Corriere dello Sport. “E’ stato, domenica sera, a chiedere alladi organizzare immediatamente l’esame strumentale per annientare il senso d’ansia che lo aveva avvolto dopo l’infortunio dello Juventus Stadium”. Così, appena atterrato a Fiumicino, è andato a Villa Stuart. Il responso è incoraggiante: solo una distorsione con un lieve versamento. “spera di recuperarlo già per il, dopo avergli fatto saltare la trasferta di Conference in Norvegia, ma più ragionevolmente lo avrà la domenica successiva contro il Milan”.la Gazzetta dello Sport scrive che sia il giocatore che la ...

Advertising

myrtamerlino : Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrode… - Agenzia_Ansa : BALLOTTAGGI | Il centrosinistra si avvia a conquistare 5 dei 6 capoluoghi di Regione al voto: se gli exit poll veni… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA ZANIOLO, ESCLUSE LESIONI AL GINOCCHIO SINISTRO Potrebbe recuperare per la sfida al Napoli #SkySerieA… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREZZI - Roma-Napoli, biglietti del Settore Ospiti in vendita alle ore 12:00, le info utili - napolimagazine : PREZZI - Roma-Napoli, biglietti del Settore Ospiti in vendita alle ore 12:00, le info utili -