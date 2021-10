Roma, furto di orologio a Tor Sapienza: trovato e arrestato un 30enne (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne con precedenti, con l’accusa di rapina. Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Gino Severini, a Tor Sapienza, dove un 40enne Romano era stato appena rapinato da un uomo armato di coltello che si era fatto consegnare l’orologio che indossava al polso. Acquisite le informazioni dalla vittima che ha descritto nei dettagli il rapinatore e la via di fuga, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno iniziato una ricerca nelle aree verdi adiacenti la strada, individuando, poco dopo, il 30enne nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a ... Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannouncon precedenti, con l’accusa di rapina. Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Gino Severini, a Tor, dove un 40enneno era stato appena rapinato da un uomo armato di coltello che si era fatto consegnare l’che indossava al polso. Acquisite le informazioni dalla vittima che ha descritto nei dettagli il rapinatore e la via di fuga, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno iniziato una ricerca nelle aree verdi adiacenti la strada, individuando, poco dopo, ilnascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma furto Pendolari del furto beccate alla stazione, scatta la denuncia ... sono risultate inottemperanti al provvedimento cui erano sottoposte, emesso poiché più volte deferite in stato di libertà nelle province di Roma e Viterbo per ripetuti reati contro la persona e ...

Valmontone, i Carabinieri arrestano 52enne per furto all'interno dell'outlet I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un 52enne di origini ucraine, residente a Roma e con precedenti, ritenuto responsabile di furto di capi di abbigliamento e profumi all'interno di tre attività commerciali del centro Outlet Village di Valmontone. I fatti L'uomo, nella serata ...

Furti d'auto a Roma Nord: le vetture smantellate e rivendute a pezzi da una banda RomaToday Roma, furto di orologio a Tor Sapienza: trovato e arrestato un 30enne ROMA - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 30enne con precedenti, con l’accusa di rapina. Lo scorso pomeriggio, a seguito di ...

La "banda dei quattro" che terrorizza Roma La banda di ladri agisce tra Roma e dintorni nelle ore notturne dei fine settimana. Nel mirino della gang negozi di vario genere e sale scommesse ...

