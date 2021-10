Roma, furti da Pittarosso: arrestati tre borseggiatori su via Prenestina (Di martedì 19 ottobre 2021) Una persona rimaneva in auto, mentre altre due rubavano dentro i negozi. Ieri sono stati arrestati tre cittadini stranieri dalla Polizia di Stato. Si tratta di R.J.J.E. nata in Perù di 52 anni, F.S.R. cubana di 61 anni e P.N.C.E. peruviano di 46 anni, tutti con precedenti di polizia. In particolare, nel corso di un prolungato pedinamento dell’autovettura, individuata nei giorni precedenti e condotta dal 46enne, i Falchi hanno notato che il veicolo, appena giunto all’altezza di via Prenestina 890, si era fermato, facendo scendere le due donne, che entravano così all’interno di un negozio di abbigliamento denominato “Pittarosso”. Leggi anche: Roma, la ‘passione mistica’ dei dipendenti Atac: in 650 si arruolano come scrutatori… e i bus restano fermi Gli agenti, a quel punto, dopo essere entrati anche loro all’interno del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Una persona rimaneva in auto, mentre altre due rubavano dentro i negozi. Ieri sono statitre cittadini stranieri dalla Polizia di Stato. Si tratta di R.J.J.E. nata in Perù di 52 anni, F.S.R. cubana di 61 anni e P.N.C.E. peruviano di 46 anni, tutti con precedenti di polizia. In particolare, nel corso di un prolungato pedinamento dell’autovettura, individuata nei giorni precedenti e condotta dal 46enne, i Falchi hanno notato che il veicolo, appena giunto all’altezza di via890, si era fermato, facendo scendere le due donne, che entravano così all’interno di un negozio di abbigliamento denominato “”. Leggi anche:, la ‘passione mistica’ dei dipendenti Atac: in 650 si arruolano come scrutatori… e i bus restano fermi Gli agenti, a quel punto, dopo essere entrati anche loro all’interno del ...

