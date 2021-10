Roma esaurita – il documentario che racconta la magia del Circolo degli Artisti (Di martedì 19 ottobre 2021) A sei anni dalla chiusura, un documentario celebra il Circolo degli Artisti attraverso la memoria e le parole della generazione che lo ha vissuto. 19 ottobre 2021 – Una data simbolica, quella del lancio del primo documentario della serie Roma esaurita, ideata dalla content creator e reporter Plavia, al secolo Flavia Scura, per ripercorrere con la memoria tutti i luoghi e le abitudini tipicamente Romane che si sono esaurite lasciando la città sull’orlo dell’esaurimento.Il 19 ottobre 2012, infatti, è la data di iscrizione del Circolo degli Artisti all’albo delle società cooperative. Un pretesto, questo, per ricordare, a sei anni dalla chiusura, uno dei luoghi della nightlife capitolina più amati di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) A sei anni dalla chiusura, uncelebra ilattraverso la memoria e le parole della generazione che lo ha vissuto. 19 ottobre 2021 – Una data simbolica, quella del lancio del primodella serie, ideata dalla content creator e reporter Plavia, al secolo Flavia Scura, per ripercorrere con la memoria tutti i luoghi e le abitudini tipicamentene che si sono esaurite lasciando la città sull’orlo dell’esaurimento.Il 19 ottobre 2012, infatti, è la data di iscrizione delall’albo delle società cooperative. Un pretesto, questo, per ricordare, a sei anni dalla chiusura, uno dei luoghi della nightlife capitolina più amati di ...

Roma esaurita – il documentario che racconta la magia del Circolo degli Artisti A sei anni dalla chiusura, un documentario celebra il Circolo degli Artisti attraverso la memoria e le parole di una generazione.

