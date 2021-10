Roma: Di Giovambattista (RadioRadio), ‘non lo abbiamo danneggiato, dovevamo difenderlo’ (Di martedì 19 ottobre 2021) “L’invito dai microfoni di Radio Radio a Michetti a desistere dalla corsa a sindaco è stata una provocazione. Perché vedevo come andavano le cose. Ma io non penso che i nostri interventi in radio lo abbiano danneggiato. Spero di averlo aiutato correggendo le calunnie o intervenendo su affermazioni che hanno offeso pure me”. Come per Calenda? “Lo faceva passare come un burattino impreparato. Per questo sono intervenuto. Qualcuno doveva difenderlo questo Michetti. Ho cercato di controbilanciare, perché conosco Enrico”. A commentare così all’Adnkronos l’esito del ballottaggio nella Capitale ed il ruolo di Radio Radio nella campagna elettorale è Ilario Di Giovambattista, direttore editoriale dell’emittente accusata di essere un “comitato parallelo” a sostegno del candidato del centrodestra nella Capitale Enrico Michetti. E’ stato un debacle elettorale? ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) “L’invito dai microfoni di Radio Radio a Michetti a desistere dalla corsa a sindaco è stata una provocazione. Perché vedevo come andavano le cose. Ma io non penso che i nostri interventi in radio lo abbiano. Spero di averlo aiutato correggendo le calunnie o intervenendo su affermazioni che hanno offeso pure me”. Come per Calenda? “Lo faceva passare come un burattino impreparato. Per questo sono intervenuto. Qualcuno doveva difenderlo questo Michetti. Ho cercato di controbilanciare, perché conosco Enrico”. A commentare così all’Adnkronos l’esito del ballottaggio nella Capitale ed il ruolo di Radio Radio nella campagna elettorale è Ilario Di, direttore editoriale dell’emittente accusata di essere un “comitato parallelo” a sostegno del candidato del centrodestra nella Capitale Enrico Michetti. E’ stato un debacle elettorale? ...

