Roma | carenze igieniche in 2 ristoranti | fioccano le multe

Roma – Da ieri sera e fino a tarda notte, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, unitamente ai colleghi del Nas e del Gruppo di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati nello storico quartiere di Trastevere, fulcro della movida capitolina. I Carabinieri, nel corso dei controlli, hanno identificato 100 persone e eseguito verifiche su 48 veicoli. Accertamenti anche nelle attività commerciali. I titolari di due ristoranti sono stati sanzionati, per complessivi 2mila euro, per carenze igieniche riscontrate nei locali cucina.

