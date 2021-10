Roma | 86enne si schianta con l' auto sulla fermata dell' autobus

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia sfiorata questa mattina a. Un uomo di 86 anni al volante di una Lancia Dedra ha travolto labus in via Palmiro Togliatti all'altezza del civico 575. Erano le 6.30 circa ...

Tragedia sfiorata questa mattina a Roma. Un uomo di 86 anni al volante di una Lancia Dedra ha travolto la fermata dell'autobus in via Palmiro Togliatti all'altezza del civico 575. Erano le 6.30 circa quando l'automobilista ha perso il controllo. Erano le 6:25 di oggi, martedì 19 ottobre, e la Togliatti - nonostante l'orario - era già molto trafficata. Tra le auto che viaggiavano c'era anche una Lancia Dedra, condotta da un anziano di 86 anni.