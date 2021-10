Roma, 500 lavoratori di Whirlpool e Elica in piazza per le vertenze: “Governo dia risposte serie, finora solo annunci ai giornali” (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalle Marche alla Campania, insieme in corteo, con un’unica richiesta rivolta all’esecutivo Draghi. risposte chiare contro il rischio licenziamenti, lo spettro delle delocalizzazioni e il futuro incerto dei propri stabilimenti e dei posti di lavoro. Circa 500 lavoratori di Whirlpool di Napoli ed Elica di Ancona hanno raggiunto il ministero dello Sviluppo Economico dalla Stazione Termini a Roma. “Napoli e Ancona uniti nella lotta, non molleremo mai” hanno gridato i lavoratori, chiedendo ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti di ottenere risposte concrete. “Ci hanno detto che oggi avrebbero illustrato un provvedimento straordinario in grado di traghettare questi lavoratori dalla Whirlpool ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalle Marche alla Campania, insieme in corteo, con un’unica richiesta rivolta all’esecutivo Draghi.chiare contro il rischio licenziamenti, lo spettro delle delocalizzazioni e il futuro incerto dei propri stabilimenti e dei posti di lavoro. Circa 500didi Napoli eddi Ancona hanno raggiunto il ministero dello Sviluppo Economico dalla Stazione Termini a. “Napoli e Ancona uniti nella lotta, non molleremo mai” hanno gridato i, chiedendo ai ministri del Lavoro e dello Sviluppo economico Andrea Orlando e Giancarlo Giorgetti di ottenereconcrete. “Ci hanno detto che oggi avrebbero illustrato un provvedimento straordinario in grado di traghettare questidalla...

