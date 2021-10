Roberto Dipiazza rieletto sindaco di Trieste | i complimenti di Tajani

Advertising

you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO DIPIAZZA (CDX) È ELETTO SINDACO DI #TRIESTE #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - LegaSalvini : ++ A TRIESTE HA VINTO IL CENTRODESTRA, CON ROBERTO DIPIAZZA ++ - fattoquotidiano : Ce l’ha fatta d’un soffio il “bottegaio”. Il botegher, come dicono da queste parti, Roberto Dipiazza ha sconfitto i… - krudesky : RT @confundustria: #Trieste Roberto Dipiazza: 'dedico questa vittoria a Berlusconi perché gli voglio un bene dell'anima' - ilfoglio_it : Roberto Dipiazza inizierà il quarto mandato da sindaco di Trieste: “Mi sento il re della mia città. L’ho cambiata,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Dipiazza

... di migliaia di no green pass davanti alla Prefettura e a due passi dal Comune, in uno dei luoghi iconici e più belli della citta'? Il sindaco confermato per la quarta volta,, non ...Così, mentre in centro si festeggiava l'elezione del sindaco,, in vari punti della città risuonavano echi di sirene. Presi di mira anche i giornalisti con insulti durante le dirette ...ROMA - "Congratulazioni a Roberto Dipiazza rieletto sindaco di Trieste. Il suo buongoverno degli ultimi 5 anni è stato premiato. La sua scelta, come ...UDINE. Chiuso il capitolo dei ballottaggi, con l’elezione del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e quello di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava, si riconferma lo scenario politico che ci aveva ...