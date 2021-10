Rinnovo Bennacer: ecco la prima offerta del Milan (Di martedì 19 ottobre 2021) Calciomercato Milan, Maldini ha avviato le trattative per il Rinnovo di Bennacer: i dettagli della prima offerta Dopo il Rinnovo di Alexis Saelemaekers, col belga che ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026, un altro importante tassello del gruppo di Stefano Pioli potrebbe presto imitarlo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero avviato le trattative per il Rinnovo di contratto di Ismael Bennacer. attualmente in scadenza nel 2024. L’algerino, arrivato a Milanello nell’estate del 2019, ha uno stipendio di 1.5 milioni e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l’estero e pagabile in un’unica soluzione. La ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Calciomercato, Maldini ha avviato le trattative per ildi: i dettagli dellaDopo ildi Alexis Saelemaekers, col belga che ha rinnovato il suo contratto con ilfino al 30 giugno del 2026, un altro importante tassello del gruppo di Stefano Pioli potrebbe presto imitarlo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira infatti, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero avviato le trattative per ildi contratto di Ismael. attualmente in scadenza nel 2024. L’algerino, arrivato aello nell’estate del 2019, ha uno stipendio di 1.5 milioni e una clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida solo per l’estero e pagabile in un’unica soluzione. La ...

