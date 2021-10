Rinnovabili | l’impianto-simbolo di San Giovanni a Teduccio bloccato dalla burocrazia Che allontana gli obiettivi del Recovery plan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) A San, Napoli, sette mesi fa è stata annunciata la partenza (prevista per aprile 2021) della prima comunità energetica in Italia,del riscatto di un intero quartiere, dove la cronaca quotidiana parla di spaccio, abbandono, sparatorie ed emarginazione. Eppure, dopo un percorso a ostacoli con protagonisti Comune, Sovrintendenza e Regione, il progetto non è ancora partito. E quello che è accaduto a Napoli non è molto diverso da ciò che accade in tutta Italia ai progetti legati alle. Ne ha parlato lo stesso ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani, nel corso di un’audizione alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato. “Abbiamo 3 gigawatt di impianti difermi, anche se hanno la Valutazione di impatto ambientale favorevole, bloccati dalle ...