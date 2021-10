Riforme, Mattarella promulga legge per voto 18enni per Senato (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di modifica all’art. 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica, che consente ai 18enni di votare per il Senato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ladi modifica all’art. 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione deldella Repubblica, che consente aidi votare per il. L'articolo proviene da Italia Sera.

