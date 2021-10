Riders Republic | un trailer di lancio “spericolato” per la nuova IP Ubisoft

Advertising

videogiocaregr1 : Riders Republic – Una settimana di prova gratuita per tutti! - italiatopgames : Riders Republic – Una settimana di prova gratuita per tutti! - AnGeL3DaRk3 : RT @MondoXbox: Riders Republic: Ubisoft ci offre una settimana di prova gratuita da giovedì - MondoXbox : Riders Republic: Ubisoft ci offre una settimana di prova gratuita da giovedì - GiocareOra : Ubisoft lancia la settimana di prova gratuita di Riders Republic su tutte le piattaforme -

Ultime Notizie dalla rete : Riders Republic

Ubisoft ha annunciato che, il prossimo multiplayer di sport estremi all'aperto, offrirà una settimana di prova, a tempo limitato, in tutto il mondo dal 21 al 27 ottobre su PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox ...Ubisoft ha deciso di darci la possibilità di giocareper diversi giorni in attesa del lancio, previsto per il 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X - S, Google Stadia e Amazon Luna. Del resto, il gioco si propone come un ...Riders Republic sta per arrivare sulle console e i PC della community videoludica e Ubisoft ha rilasciato un sorprendente trailer di lancio.Ubisoft annuncia che Riders Republic sarà giocabile GRATIS dal 21 al 27 Ottobre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, così ...