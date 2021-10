Ricordate Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello? Oggi è irriconoscibile | Ecco come si è ridotta (Di martedì 19 ottobre 2021) Cristina Plevani è stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. A distanza di anni, vediamo com’è diventata al giorno d’Oggi Correva l’anno 2000, quando sulle frequenze dei canali Mediaset è stata trasmessa la prima edizione in assoluto del reality show più popolare della tv italiana. All’epoca il Grande Fratello fu vinto proprio dalla L'articolo Ricordate Cristina Plevani, vincitrice del Grande Fratello? Oggi è irriconoscibile Ecco come si è ridotta proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 19 ottobre 2021)è stata ladella prima edizione del. A distanza di anni, vediamo com’è diventata al giorno d’Correva l’anno 2000, quando sulle frequenze dei canali Mediaset è stata trasmessa la prima edizione in assoluto del reality show più popolare della tv italiana. All’epoca ilfu vinto proprio dalla L'articolodelsi èproviene da CheSuccede.it.

Advertising

Cristina___1D : Comunque Aydan non può bere troppo tè, se ricordate la puntata in cui Eda la fece uscire di casa, e non può mangiar… -