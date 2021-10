Riciclo della carta, l’Italia raggiunge (e supera) gli obiettivi Ue in anticipo di 15 anni – Il rapporto (Di martedì 19 ottobre 2021) l’Italia ha raggiunto l’obiettivo europeo sul Riciclo della carta con 15 anni di anticipo: il traguardo dell’85% del tasso di Riciclo, fissato per il 2035, è stato toccato già quest’anno. E, anzi, è stato superato del 2,35%. A darne notizia è il rapporto dell’Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri 2021 sull’Economia Circolare, presentato oggi, 19 ottobre, a Roma. Secondo i dati dell’Unirima, i 600 impianti di Riciclo di imballaggi in carta e cartone distribuiti sul territorio nazionale hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero. Un risultato che ha portato ad aumentare del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all’anno precedente, ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021)ha raggiunto l’obiettivo europeo sulcon 15di: il traguardo dell’85% del tasso di, fissato per il 2035, è stato toccato già quest’anno. E, anzi, è statoto del 2,35%. A darne notizia è ildell’Unione Nazionale Imprese Recupero eMaceri 2021 sull’Economia Circolare, presentato oggi, 19 ottobre, a Roma. Secondo i dati dell’Unirima, i 600 impianti didi imballaggi ine cartone distribuiti sul territorio nazionale hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate dida macero. Un risultato che ha portato ad aumentare del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all’anno precedente, ...

