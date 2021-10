Riciclo carta | l' Italia supera e anticipa di 15 anni l’obiettivo fissato dall' Ue

Advertising

Agenzia ANSA

Il tasso didegli imballaggi die cartone in Italia ha superato nel 2020 con 15 anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035, toccando l'87,3%. Lo afferma l'Unione nazionale ......possono essere vendute in imballaggi di cartone che andranno buttati nella frazione della, ... Alcune idee dia cui potete ispirarvi: sono creare un portapenne, trasformarli in vasetti per ...Roma, 19 ott. (LaPresse) – L’Italia è avanti di 15 anni sugli obiettivi Ue per il riciclo della carta. Così l’Unione nazionale delle imprese di recupero e riciclo maceri (Unirima) nel corso della ...Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti in Italia hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero ...