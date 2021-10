Riciclo carta | l' Italia supera e anticipa di 15 anni il target dell' Unione europea

Advertising

infoitinterno : Rifiuti: Italia avanti di 15 anni sui target Ue per riciclo carta - CatelliRossella : Ottimo! Riciclo carta,Italia supera e anticipa di 15 anni target Ue - Rifiuti & Riciclo - - SiciliaFra : RT @Radio1Rai: ??#Ambiente Il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha superato nel 2020, con 15 anni di anticipo,… - fr4nc15_93 : Solo carta, purtroppo. - TatinaRed : RT @MediasetTgcom24: Riciclo carta, l'Italia supera e anticipa di 15 anni il target Ue #carta -

Ultime Notizie dalla rete : Riciclo carta

Agenzia ANSA

Il tasso didegli imballaggi die cartone in Italia ha superato nel 2020, con 15 anni di anticipo , l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035, toccando l'87,3%. Lo afferma l'Unione nazionale ...Le imprese del recupero edellada macero sono state inserite tra le aree di intervento ritenute strategiche dai decreti per l'economia circolare. Per Unirima occorre ora porre le basi ...Roma, 19 ott. (LaPresse) - L'Italia è avanti di 15 anni sugli obiettivi Ue per il riciclo della carta. Così l'Unione nazionale delle imprese di recupero e ...Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti in Italia hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero ...