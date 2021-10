Riciclo carta, Italia avanti rispetto a paesi Ue (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Italia migliore in Europa per il Riciclo carta, superato il target dell’85% entro il 2035 secondo l’Unione nazionale delle imprese di recupero e Riciclo maceri (Unirima) L’Unione nazionale delle imprese di recupero e Riciclo maceri (Unirima) ha diffuso il rapporto 2021 sui tassi di Riciclo carta dei vari paesi dell’Unione Europea. Secondo il rapporto, l’Italia nel 2020 ha superato la soglia dell’85% di Riciclo di imballaggi di carta e cartone imposto entro il 2035. Con 15 anni di anticipo, quindi, il nostro Paese si attesta con un ragguardevole 87,3% di Riciclo carta, attestandosi al primo posto in Europa. Nel contesto globale, nonostante sia gravato il contesto ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021) L’migliore in Europa per il, superato il target dell’85% entro il 2035 secondo l’Unione nazionale delle imprese di recupero emaceri (Unirima) L’Unione nazionale delle imprese di recupero emaceri (Unirima) ha diffuso il rapporto 2021 sui tassi didei varidell’Unione Europea. Secondo il rapporto, l’nel 2020 ha superato la soglia dell’85% didi imballaggi die cartone imposto entro il 2035. Con 15 anni di anticipo, quindi, il nostro Paese si attesta con un ragguardevole 87,3% di, attestandosi al primo posto in Europa. Nel contesto globale, nonostante sia gravato il contesto ...

