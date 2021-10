Ricerca, nuove figure precarie e concorsopoli: la proposta di legge al Senato rischia di penalizzare i più giovani. “Servono più investimenti” (Di martedì 19 ottobre 2021) “La mia vita è cambiata quando a 33 anni ho avuto il primo contratto a tempo indeterminato. Ho vinto un concorso e così ho lavorato molto di più e meglio di prima, quindi so quanto può essere importante tutto questo”. Sono le parole che Maria Chiara Carrozza, ex ministro dell’Istruzione e dell’Università, fisico, attualmente presidentessa del Cnr, ha usato in Senato durante le audizioni del disegno di legge 2285 che ridefinisce l’attività di Ricerca e il reclutamento dei Ricercatori nelle università e negli enti pubblici. La legge, insieme ai fondi del Pnrr, si prefissa di rilanciare il mondo della Ricerca italiano, ma il testo approdato a Palazzo Madama rischia di introdurre nuove figure precarie e modificare l’unica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) “La mia vita è cambiata quando a 33 anni ho avuto il primo contratto a tempo indeterminato. Ho vinto un concorso e così ho lavorato molto di più e meglio di prima, quindi so quanto può essere importante tutto questo”. Sono le parole che Maria Chiara Carrozza, ex ministro dell’Istruzione e dell’Università, fisico, attualmente presidentessa del Cnr, ha usato indurante le audizioni del disegno di2285 che ridefinisce l’attività die il reclutamento deitori nelle università e negli enti pubblici. La, insieme ai fondi del Pnrr, si prefissa di rilanciare il mondo dellaitaliano, ma il testo approdato a Palazzo Madamadi introdurree modificare l’unica ...

