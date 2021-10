Ricerca, il cervello non sceglie la via più breve in città (Di martedì 19 ottobre 2021) Il cervello non sceglie la via più breve quando dobbiamo scegliere un percorso. A fare luce su questo comportamento é uno studio dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, realizzato in collaborazione con il Mit di Boston e il Politecnico di Torino, che dimostra come i pedoni scelgano i percorsi senza calcolare quello più corto per raggiungere la destinazione. Per realizzare la Ricerca, lo studio ha utilizzato i dati della mobilità a piedi di 14mila persone. Il lavoro – pubblicato su Nature Computational Science – potrebbe essere strategico per progettare meglio le città del futuro grazie a spostamenti dei cittadini più efficaci e sicuri e anche più piacevoli. Nello studio i Ricercatori spiegano che la distanza più breve fra due ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilnonla via piùquando dobbiamore un percorso. A fare luce su questo comportamento é uno studio dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, realizzato in collaborazione con il Mit di Boston e il Politecnico di Torino, che dimostra come i pedoni scelgano i percorsi senza calcolare quello più corto per raggiungere la destinazione. Per realizzare la, lo studio ha utilizzato i dati della mobilità a piedi di 14mila persone. Il lavoro – pubblicato su Nature Computational Science – potrebbe essere strategico per progettare meglio ledel futuro grazie a spostamenti dei cittadini più efficaci e sicuri e anche più piacevoli. Nello studio itori spiegano che la distanza piùfra due ...

