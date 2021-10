Reunion Il Paradiso delle Signore | presenti anche la sorella di Marcello e Rocco Amato

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sul set de Ilnasconovere e proprie amicizie che resistono al tempo e alla distanza. Nonostante siano passati degli anni dall'addio di Alessia Debandi, che in una stagione ha vestito i panni di Angela Barbieridi, l'attrice ha preso parte ad una cena insieme ai suoi ex colleghi. Una sorta dia cui eranopersino gli interpreti die del ragioniere Luciano Cattaneo. Il, la foto di Alessia Debandi riaccende le speranze Ne è passata di acqua sotto ai ponti da quando Angela Barbieri ha scelto di seguire il figlioletto in Australia. La donna ha detto addio al suo ...