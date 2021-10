Retroscena Orsato | ha copiato durante i test!

(Di martedì 19 ottobre 2021) Danieleè nuovamente al centro delle polemiche. Il Corriere dello Sport di oggi è tornato sull’argomento Juventus-Roma e sulle polemiche in merito all’arbitraggio di. Il quotidiano ha infatti affermato che il direttore di gara, nel raduno post pandemia, è stato beccato a copiarei test regolamentari.,arbitro,Mourinho Di conseguenza questo potrebbe spiegare la cattiva interpretazione del regolamento fatta daa Bryan Cristante nel tunnel degli spogliatoi. L’attuale designatore arbitrale, Rocchi, ha deciso che il fischietto di Schio non subirà alcuno stop. Per lui è stata scelta una partita di Serie B prima di tornare in campo in Serie A alla fine di ottobre. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

copiò i test in raduno: clamorososull'arbitro di SchioSe è vero (e lo è, purtroppo) che Danielenon sarà fermato dai vertici della CAN per quanto commesso domenica sera allo Stadium in Juve - Roma , potrebbe essere questo il suo prossimo futuro. ...Potrebbe essere questo l'immediato futuro di Daniele Orsato, che non sarà fermato dai vertici della CAN di A per quanto commesso domenica sera in Juve-Roma. Ma d’altro canto, Orsato - che fu beccato a ...Secondo corrieredellosport.it l’arbitro di Schio, premiato come migliore al mondo un anno fa, fu beccato a copiare i test regolamentari nel raduno post-pandemia, test di routine più frequenti dall’int ...