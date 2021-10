Renergica vende un nuovo impianto fotovoltaico a Edison

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Renergetica, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, ha venduto unin provincia di Alessandria, della potenza di 9,9 MWp, aRenewables, controllata al 100% da(operatore nazionale nella produzione e vendita di energia elettrica e gas). L’operazione si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro siglato dalle controparti nell’aprile del 2020, il quale prevede lo sviluppo complessivo di 250MWp in cinque anni. “Questa nuova operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro accordo conRenewables – ha dichiarato Rosa Arnau, AD di Renergetica – e segna per Renergetica l’inizio di un percorso di sviluppo delle cosiddette “fattorie solari”, particolarmente attente alla tutela del territorio ...

