Regno Unito | nuovo record di morti da marzo a causa del coronavirus | sono 223 in 24 ore

(Di martedì 19 ottobre 2021) In Gran Bretagna torna preoccupante il numero delle vittime giornaliere per Covid. Mentre fino a oggi era tornato molto alto il numero di contagi, ma con ricoveri e decessi che rimanevano comunque limitati adell’azione dei vaccini, i dati diffusi dal governo mostrano che nelle ultime 24 ore223 le persone che hanno perso la vita adel, undalscorso, anche se il numero tiene conto anche del consueto recupero statistico di parte dei dati ritardati relativi weekend. Sulle possibili cause, non si è ancora espressa la comunità scientifica britannica. Certo è che da una parte va registrato l’alto numero di contagi, che nell’ultima giornata hanno comunque fatto registrare un calo (43mila circa, oltre la soglia dei 40mila per il settimo giorno ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Variante Delta In questi giorni i casi di variante Delta sono di nuovo in aumento in tutto il. Per gli esperti avere un vaccino specifico per Delta può avere dei vantaggi . Per esempio, ...Quasi 50.000 contagi ieri, oltre 200 morti oggi, al picco da marzo per quanto appesantiti dal recupero di parte dei ritardi statistici del weekend: è di nuovo allarme Covid nel, dove la curva dei ricoveri resta per ora entro il livello di guardia, ma il liberi tutti di questi mesi torna a far discutere. Tanto più in vista di un inverno che - complici il ...Nel Regno Unito, dove la curva dei ricoveri resta per ora entro il livello di guardia, il liberi tutti di questi mesi forse troppo prematura torna a far discutere.Quasi 50.000 contagi ieri, oltre 200 morti oggi, al picco da marzo per quanto appesantiti dal recupero di parte dei ritardi statistici del weekend: è di nuovo allarme Covid nel Regno Unito, dove la cu ...