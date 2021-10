Regina Elisabetta II del Regno Unito, la notizia improvvisa: sudditi scioccati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premio anziano dell'anno va alla Regina Elisabetta II. Sua maestà però declina con grazia e ribatte: vecchio è chi ci si sente. Una dichiarazione che un giorno verrà probabilmente ricordata nei libri di frasi celebri pronunciate dalla Regina Elisabetta II, che nonostante i 95 anni suonati ha rifiutato proprio con parole simili un premio rivolto agli anziani più illustri. Ad offrire il riconoscimento era stata la rivista britannica 'The Oldie', dedicata alla terza età, e il nome del premio non è certo suonato bene alle orecchie ancora ben funzionanti della monarca: 'Oldie of the Year award', quindi un quasi insolente 'Premio al vecchietto dell'anno'. Elisabetta ha incaricato della risposta - trasmessa il 21 agosto dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral - il suo segretario ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premio anziano dell'anno va allaII. Sua maestà però declina con grazia e ribatte: vecchio è chi ci si sente. Una dichiarazione che un giorno verrà probabilmente ricordata nei libri di frasi celebri pronunciate dallaII, che nonostante i 95 anni suonati ha rifiutato proprio con parole simili un premio rivolto agli anziani più illustri. Ad offrire il riconoscimento era stata la rivista britannica 'The Oldie', dedicata alla terza età, e il nome del premio non è certo suonato bene alle orecchie ancora ben funzionanti della monarca: 'Oldie of the Year award', quindi un quasi insolente 'Premio al vecchietto dell'anno'.ha incaricato della risposta - trasmessa il 21 agosto dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral - il suo segretario ...

