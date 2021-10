Reggiana-Ancona Matelica, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Reggiana-Ancona Matelica di scena al “Città del Tricolore” questa sera dalle 21.00, per la 10a giornata del campionato di Serie C Girone B. Lo scontro diretto tra le prime della classe del raggruppamento promette divertimento. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la sfida e dove poter assistere al match in televisione. Statistiche e curiosità di Reggiana-Ancona Matelica La capolista Reggiana con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi), arriva al big-match di questa sera, dopo il pareggio fatto registrare sabato scorso in trasferta sul campo del Grosseto (0-0). Precedentemente la squadra di Diana, aveva messo in fila ben 5 vittorie consecutive (Pistoiese, Siena, Carrarese, Pescara e Olbia). Con 3 gol al passivo, gli emiliani vantano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)di scena al “Città del Tricolore” questa sera dalle 21.00, per la 10a giornata del campionato diC Girone B. Lo scontro diretto tra le prime della classe del raggruppamento promette divertimento. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di iniziare la sfida e dove poter assistere al match in televisione. Statistiche e curiosità diLa capolistacon 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi), arriva al big-match di questa sera, dopo il pareggio fatto registrare sabato scorso in trasferta sul campo del Grosseto (0-0). Precedentemente la squadra di Diana, aveva messo in fila ben 5 vittorie consecutive (Pistoiese, Siena, Carrarese, Pescara e Olbia). Con 3 gol al passivo, gli emiliani vantano ...

