Reddito di cittadinanza, oggi il confronto in cdm. Dal potenziamento per le famiglie numerose al taglio per chi rifiuta due offerte di lavoro: le proposte sul tavolo del governo (Di martedì 19 ottobre 2021) Se il piatto forte della prima legge di Bilancio del governo Draghi sarà il fisco, nella forma di un primo taglio dell’Irpef, il capitolo politicamente più caldo è quello che riguarda il Reddito di cittadinanza. Nel consiglio dei ministri di martedì arriverà solo un segnale mirato a sedare i maldipancia di centrodestra e Italia viva, che hanno appena digerito a fatica un rifinanziamento da 200 milioni di euro e ora dovranno dare via libera a uno stanziamento di quattro-cinque volte tanto, necessario per garantire anche nel 2022 una media di 570 euro al mese agli attuali 1,4 milioni di nuclei beneficiari. Si parla di un rafforzamento dei controlli preventivi, mettendo a disposizione dell’Inps banche dati a cui ora non può accedere, e di un taglio dell’assegno in caso di rifiuto della seconda offerta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Se il piatto forte della prima legge di Bilancio delDraghi sarà il fisco, nella forma di un primodell’Irpef, il capitolo politicamente più caldo è quello che riguarda ildi. Nel consiglio dei ministri di martedì arriverà solo un segnale mirato a sedare i maldipancia di centrodestra e Italia viva, che hanno appena digerito a fatica un rifinanziamento da 200 milioni di euro e ora dovranno dare via libera a uno stanziamento di quattro-cinque volte tanto, necessario per garantire anche nel 2022 una media di 570 euro al mese agli attuali 1,4 milioni di nuclei beneficiari. Si parla di un rafforzamento dei controlli preventivi, mettendo a disposizione dell’Inps banche dati a cui ora non può accedere, e di undell’assegno in caso di rifiuto della seconda offerta di ...

